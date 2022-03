Gelingt Salzburg gegen den FC Bayern der Sensations-Einzug ins Viertelfinale? Der Rückspiel-Hammer sowie alle weiteren Achtelfinal-Entscheidungen der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League Achtelfinal-Rückspiele versprechen magische Fußballabende mit spannenden Entscheidungen auf Sky Sport Austria. Den Anfang macht der deutsch-österreichische Schlager FC Bayern gegen Salzburg. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Der packende Achtelfinal-Hit zwischen dem FC Bayern und Salzburg am Dienstag ab 19:30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Der Schlager am Mittwoch: David Alaba mit Real Madrid gegen Lionel Messi und Paris St. Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Rückspiele des UEFA Champions League Achtelfinales live: am Dienstag außerdem FC Liverpool gegen Inter Mailand und am Mittwoch Manchester City gegen Sporting Lissabon

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Der deutsch-österreichische Schlager am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Ganz Fußball-Österreich blickt am Dienstag nach München, wenn Salzburg nach dem 1:1 im Hinspiel die unglaubliche Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League hat. Nach einer famosen Leistung in Wals-Siezenheim musste die Mannschaft von Matthias Jaissle erst kurz vor Abpfiff den Gegentreffer durch Kingsley Coman hinnehmen. Die Salzburger um Karim Adeyemi wollen mit einem erneut beherzten Auftritt das Wunder vollbringen. Gelingt Salzburg der sensationelle Einzug ins Viertelfinale oder setzt sich der Favorit FC Bayern schlussendlich doch durch? Die Antwort gibt es ab 19:30 live auf Sky Sport Austria 2.

Im zweiten Match des Abends will der FC Liverpool den 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Inter Mailand verteidigen. Vor heimischer Kulisse an der Anfield Road spielen Mo Salah und Co. um den erneuten Einzug ins Viertelfinale. Ob die favorisierten Reds gewinnen oder den Mailändern eine Aufholjagd gelingt, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die Entscheidung im Giganten-Duell am Mittwoch live auf Sky Sport Austria: David Alaba mit Real Madrid gegen das Starensemble von Paris St. Germain

Auch beim Hit am Mittwoch ist die Entscheidung um den Einzug ins Viertelfinale noch nicht gefallen. Paris geht nach dem 1:0 Heimsieg mit einem kleinen Vorteil in das Rückspiel in Madrid. David Alaba und Co. geben sich jedoch nicht geschlagen und wollen das Duell vor heimischem Publikum drehen. Gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar braucht auch die Defensive Reals um Österreichs Fußball-Star eine Top-Leistung. Das Giganten-Duell gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich ist Sporting Lissabon zu Gast bei Manchester City. Das Team von Pep Guardiola hat schon im Hinspiel mit dem furiosen 5:0 Auswärtssieg den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug gelegt. Die Partie gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

19:30 Uhr: FC Bayern München – FC Salzburg live auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: FC Liverpool – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Real Madrid – Paris St. Germain live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Manchester City – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 3

