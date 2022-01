Gelungene Olympia-Generalprobe: Hämmerle setzt ÖSV-Crosser-Podestserie fort

Alessandro Hämmerle hat seinen dritten Saisonsieg im Snowboard-Cross-Weltcup nur knapp verpasst.

Der 28-Jährige musste sich am Samstagabend beim Nachtrennen in Cortina d’Ampezzo nur dem deutschen Gesamtführenden Martin Nörl geschlagen geben. Mit Rang zwei konnte der Vorarlberger eine starke ÖSV-Serie prolongieren, in den jüngsten elf Rennen landete immer ein Athlet auf dem Podest. Knapp verpasst hat dieses Pia Zerkhold, die im Frauen-Bewerb Rang vier belegte.

In Cortina nur von Deutschem Nörl geschlagen

Hämmerle und Nörl waren vor dem Rennen im Weltcup nach Punkten gleichaufgelegen, nun zog der Deutsche mit seinem dritten Saisonerfolg um 20 Punkte davon. Dritter ist mit Jakob Dusek ein weiterer Österreicher, der am Samstag bereits im Achtelfinale hängen blieb.

Ebenfalls in dieser Runde war für Lukas Pachner Endstation, der in seinem Lauf nicht das Ziel sah. Julian Lüftner schied im Viertelfinale aus. Damit konnte bei den Männern von den Olympia-Startern nur Hämmerle zusätzliches Selbstvertrauen vor der Abreise nach China tanken.

David Pickl ist dort nicht am Start, er wurde im „kleinen Finale“ Dritter und schnitt als Siebenter als zweitbester Österreicher ab. Hämmerle, Sieger in Secret Garden und Montafon, wurde genauso Zweiter wie zuletzt Dusek in Krasnojarsk. Seit dem Rennen in Valmalenco (Italien) im Jänner 2021 konnte sich immer ein Österreicher auf den ersten drei Plätzen klassieren. Im Kampf um den Gesamtweltcup kündigt sich ein enges Rennen an, nach Olympia stehen nur noch die Stationen auf der Reiteralm (12.3.) und in Veysonnaz (20.3.) auf dem Terminplan.

Dabei hofft Zerkhold auf ihren ersten Podestplatz, am Samstag wurde sie wie auch schon in Secret Garden Vierte. Der Sieg ging an die Französin Chloe Trespeuch, die hauchdünn vor der Italienerin Michela Moioli und der Britin Charlotte Bankes gewann.

(APA)/Bild: GEPA