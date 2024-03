Gemeinsam mit HC Hard: Austria Lustenau läuft mit Sondertrikot auf

Der SC Austria Lustenau und der ALPLA HC Hard werden jeweils das kommende Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga bzw. in der HLA MEISTERLIGA in einem speziell entworfenen Sondertrikot bestreiten. Damit gehen die beiden Vereine im Rahmen der im August 2022 eingeführten Partnerschaft den nächsten Schritt.

Zur Hälfte Grün-Weiß aus Lustenau, zur Hälfte die Roten Teufel vom Bodensee. Das außergewöhnliche Sondertrikot, das eigens für diesen Anlass von Dominic Hoferer kreiert und schließlich von Uhlsport und KEMPA produziert wurde. Hievt die gelebte Partnerschaft der beiden Vorarlberger Vereine auf ein neues Level. Nach verschiedenen Aktionen im vergangenen Jahr absolvierten die beiden Profi-Mannschaften im zurückliegenden Jänner ein gemeinsames Training am Bodensee. Austria-Coach Andreas Heraf führte mit den Handballern aus Hard eine Einheit durch, während HC Hard-Trainer Hannes Jón Jónsson ein Training der Lustenau-Kicker leitete. Das gemeinsame Trikot ist bis dato nun der Höhepunkt der Partnerschaft beider Clubs.

„Es ist uns eine Ehre, dieses besondere Ereignis mit unserem Partner ALPLA HC Hard zu feiern. Sportübergreifend in einem gemeinsamen Trikot in der jeweils höchsten Liga aufzulaufen – das hat es noch nie gegeben. Das wird ein absolutes Highlight“, so Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Markus Köberle, Geschäftsführer des ALPLA HC Hard, schlug in dieselbe Kerbe: „Diese Zusammenarbeit hebt gelebte Partnerschaft auf ein neues Niveau. Wir sind stolz, gemeinsam mit SC Austria Lustenau dieses Novum in der österreichischen Sportgeschichte gemeinsam umzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir das an den beiden kommenden Wochenenden nun auch auf dem Feld demonstrieren können.“

Lustenau läuft gegen WSG Tirol im Sondertrikot auf

Der SC Austria Lustenau wird das erste Heimspiel in der Qualifikationsrunde in der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol am Samstag, den 30. März, um 17:00 Uhr Live auf Sky Sport Austria 3 im Sondertrikot auflaufen. Sechs Tage später treten die Harder am Sonntag, den 7. April, um 18:00 Uhr in der Sporthalle am See im Heimspiel gegen den HC FIVERS WAT Margareten an.

Die Mitglieder des ALPLA HC Hard erhalten bei Vorlage ihrer Dauerkarte am Spieltag des SC Austria Lustenau gegen die WSG Tirol ermäßigten Eintritt. Gleichzeitig können die Dauerkarteninhaber der Austria das Spiel der Roten Teufel gegen die FIVERS ebenfalls zu ermäßigtem Eintrittspreis verfolgen.

(Bild und Text: Austria Lustenau)