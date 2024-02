Gemicibasi-Wechsel in die Türkei fixiert

Nach Sky-Informationen hat Turgay Gemicibasi heute den Medizincheck bei Göztepe Izmir erfolgreich absolviert und wird noch im Laufe des Tages offiziell vorgestellt.

Für Austria Klagenfurt lief der 27-jährige Deutsch-Türke insgesamt 49 Mal auf, erzielte neun Tore und steuerte drei Assists bei.

Der Tabellenzweite der 1. Lig möchte sich in der Breite verstärken, um den Aufstieg in die Süper Lig zu schaffen. Dort trifft der defensive Mittelfeldspieler auf den ehemaligen Austria-Kicker Tarkan Serbest. Die Klagenfurter arbeiten indes daran noch Ersatz für den abgewanderten Gemicibasi zu bekommen. Das Transferfenster in Österreich schließt morgen um 18:00 Uhr.

