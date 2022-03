Gemischte Ergebnisse für Österreicher in der MLS

via

via Sky Sport Austria

Für die drei Clubs mit Österreichern in der Major League Soccer (MLS) hat es in der zweiten Runde Sieg, Remis und Niederlage gegeben. Die von Trainer Gerhard Struber betreuten New York Red Bulls setzen sich 4:1 (4:1) bei Toronto durch. ÖFB-Teamstürmer Ercan Kara spielte mit Orlando City SC 0:0 bei Chicago Fire, Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs musste sich mit Charlotte FC daheim 0:1 (0:0) gegen LA Galaxy geschlagen geben.

Die Partie mit Fuchs fand vor der MLS-Rekordkulisse von 74.479 Zuschauern statt. Der Österreicher ließ dabei eine große Tormöglichkeit aus. In Chicago wurde ein Treffer von Junior Urso (73.) nicht gegeben, weil der Videobeweis ein Handspiel von Kara zeigte. Dieser wurde in der 72. Minute eingewechselt.

(APA) / Bild: Imago