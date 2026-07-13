Generationen-Duell: Grabher gegen Perelygina in Kitzbühel

Die Generali Open Ladies Kitzbühel haben ein österreichisches Achtelfinale. Julia Grabher (30) gewann am Montag beim WTA125-Challenger ihr Auftaktmatch gegen die Rumänin Elena Bertea nach hartem Kampf und 2:30 Stunden mit 6:3,5:7,6:4 und trifft in der zweiten Runde in einem Generationen-Duell auf Ekaterina Perelygina.

Die 19-jährige FedCup-Spielerin und Tennis-Staatsmeisterin setzte sich gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj in gut zwei Stunden mit 2:6,6:4,6:3 durch.

Am Dienstag sind bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier im Einzel noch die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus (gegen die Schwedin Caijsa Hennemann), Arabella Koller (gegen die Deutsche Mona Barthel) und Leonie Rabl (gegen die Niederländerin Arantxa Rus) im Einsatz.

Beim ATP250-Turnier in Gstaad setzte es für die beiden ÖTV-Männer Erstrunden-Niederlagen. Joel Schwärzler musste sich dem routinierten Italiener Lorenzo Sonego 4:6,6:7(4) geschlagen geben. Jurij Rodionov verlor gegen den Franzosen Clement Tabur 6:4,5:7,4:6.