Georg Zellhofer nach der Niederlage gegen Altach: „Man muss einige Sachen offen ansprechen, da wird es keine Gnade geben.“

SCR Altach gewinnt gegen spusu SKN St. Pölten mit 1:0. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SCR Altach – spusu SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Schiedsrichter: Harald Lechner

Damir Canadi (Trainer Altach)

…vor dem Spiel über die Kaderplanung in Altach: „Mit mir wird viel geredet. Christian Möckel und ich sind im ständigen Austausch. Christoph Längle ist natürlich sehr involviert. Er hat das Ganze ja mit Möckel gestaltet. Wir gemeinsam versuchen jetzt die besten Entscheidungen zu treffen, bis der neue Sportdirektor gefunden wird.“

…über den Sieg: „Speziell in der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel. Wir hatten Riesenchancen das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Zweite Halbzeit war sehr neutral, beide Mannschaften haben in der Defensive gut gearbeitet. Wir hatten dann den Lucky-Punch mit Fischer, aus dem Rückraum.“

…was der Sieg für ihn bedeutet: „Wir haben noch einen weiten Weg. Es ist wichtig, dass wir mit dem SCR Altach nächstes Jahr noch in der Liga sind. Wir haben viel zu tun, dass sieht man.“

Christoph Längle (Geschäftsführer Altach)

…über Bewerbungen für den Sportdirektorposten in Altach: „Wir haben einen Prozess initiiert vor einigen Wochen. Wir haben ein klares Profil erstellt. Wir sind, seitdem bekannt ist, dass wir den Vertrag mit Christian Möckel nicht verlängern, auf der Suche. In den letzten Wochen sind wir das auch in intensive Gespräche eingetreten. Wir werden dann, wenn es soweit ist, den Namen präsentieren.“

…wann wird der neue Sportdirektor kommen: „Wir haben noch genügend Zeit. Man muss auch bedenken, wir haben aktuell 24 Spieler, die wir bereits unter Vertrag haben in der kommenden Saison. Also es st ein starkes Grundgerüst da. Deshalb haben wir da jetzt keinen großen Druck. Aber wir sind in intensiven Gesprächen.“

Georg Zellhofer (Trainer SKN St. Pölten)

…über die Nachfolgersuche für Ibertsberger: „Für die Nachfolgersuche bleibt nicht wirklich viel Zeit. Man beschäftigt sich zwar immer wieder mit dem Thema, aber der Fokus liegt jetzt ganz klar auf der Mannschaft.“

…über den Abgang von Robert Ibertsberger: „In dieser Situation hat es keine Sieger gegeben, sondern nur Verlierer. Da nehme ich mich genauso in Verantwortung mit rein. Wir hatten klare Perspektiven und Ziele in St. Pölten etwas aufzubauen. Wir waren auf einem guten Weg und dann sind wir in eine Spirale reingekommen, die wirklich unglaublich ist. Ich war verwundert, dass mit der ganzen Arbeit, die reingesteckt wurde, so wenig rausgekommen ist. Wir sind einfach von Ergebnistechnischen Sachen leider auf keinen Erfolgskurs gekommen. Da haben wir dann eben reagiert.“

…auf die Frage ob er die restliche Saison als Trainer agieren wird: „Wird man sehen. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft mal ein Erfolgserlebnis hat. Das ist wieder angenehm ist und Spaß macht in das Training zu gehen. Die Sache wird sich aber nicht heute entscheiden wir haben noch einige anstrengende Spiele vor uns.“

…über die Niederlage: „Es tut weh. Ich denke es wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen. Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Wir hatten glasklare Chancen. Dann ist Altach besser gewesen. Sie haben das Spiel übernommen. In der zweiten Halbzeit war es für mich ein offenes Spiel. Es passt in unsere Situation, dass wir aus einer strittigen Situation ein Tor bekommen. Für mich war es klares Foul an unserem Spieler. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“

…über Altach: „Die Mannschaft war gut eingestellt von ihnen. Sie haben auch einige Male das System gewechselt im Spiel. Wir haben probiert darauf zu reagieren. Sie haben halt Spiele gewonnen und das merkt man auch. Sie haben eine gewisse Selbstverständlichkeit. Da treten sie phasenweise aggressiver auf als wir. Da haben sie die richtigen Typen in der Mannschaft. Das haben heute einige Spieler bei mir nicht gezeigt.“

…was besser gemacht werden muss: „Wenn man sieht, dass in der Woche intensiv gearbeitet wird und man versucht sich zu verbessern, am Samstag wird angepfiffen und dann steht auf der Anzeigetafel das Ergebnis. Wenn das nicht positiv ist, dann hat man ein Problem. Das setzt sich in der Psyche ab. Es gibt da aber kein jammern. Arschbacken zusammen, es geht weiter. Man muss einige Sachen offen ansprechen, da wird es keine Gnade geben.“

Manuel Ortlechner (Sky Experte)

…über den SCR Altach: „Grundsätzlich haben sie sich sehr verbessert gegenüber der letzten Woche.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über den Abgang von Robert Ibertsberger: „Fußball ist ein Business, was extrem schnell ist und was eben von Resultaten abhängt. Mich hat es gewundert, dass sie so lange an ihn gehalten haben. Die negativ Serie geht jetzt schon eine lange Zeit. Für mich war es nicht überraschend, dass er jetzt gegangen ist.“

…über Zellhofer als Trainer: „Es wirkt alles sehr träge dort. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, aber ich trau es ihm zu.“

