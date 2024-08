Struber mit Köln in Elversberg: Der 2. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga live bei Sky

Das Topspiel im Hamburger Volkspark am Samstagabend mit Sky Experte Torsten Mattuschka, Max Zielke und Oliver Seidler

Sky Experte Simon Terodde am Sonntagmittag bei der Rückkehr der 2. Deutschen Bundesliga nach Münster im Einsatz

Alle neun Begegnungen des 2. Spieltags live bei Sky, acht davon exklusiv

Sky Sport überträgt 2024/25 alle 306 Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz

Am vergangenen Wochenende ist die 2. Deutsche Bundesliga in ihre 51. Spielzeit gestartet. Der Auftakt hat vor allem auf Schalke und beim HSV für Euphorie gesorgt, während insbesondere die Absteiger aus Köln und Darmstadt sowie Hertha BSC einen ernüchternden Start in die neue Saison erlebten. Auch alle drei Aufsteiger blieben ohne Punktgewinn.

Entsprechend gespannt sind die Blicke am Samstagabend nach Hamburg gerichtet, wo der HSV die Hertha zum Topspiel empfängt. Die alte Dame will unbedingt einen erneuten Fehlstart vermeiden, während die Gastgeber beim siebten Anlauf auf den Aufstieg auch das zweite Spiel siegreich gestalten wollen. Sky Experte Torsten Mattuschka, Moderator Max Zielke und Kommentator Oliver Seidler führen ab 20:00 Uhr durch das Topspiel.

Die weiteren acht Partien des 2. Spieltags überträgt Sky Sport ebenfalls live, alle exklusiv und wahlweise auch in der Konferenz. Los geht es am Freitagabend ab 18:00 Uhr in Kaiserslautern (gegen Fürth) und Regensburg (gegen Ulm). Am Samstag kämpft der 1. FC Köln mit Trainer Gerhard Struber in Elversberg um den ersten Saisonsieg. Weitere Höhepunkte sind die Duelle zwischen Fortuna Düsseldorf und dem KSC sowie den ehemaligen Rekordmeistern 1. FC Nürnberg und FC Schalke am Samstagmittag.

Am Sonntag feiert dann Preußen Münster sein erstes Heimspiel in der 2. Deutschen Bundesliga seit 33 Jahren. Wenn das Gründungsmitglied der Deutschen Bundesliga Hannover 96 empfängt, ist Sky Experte Simon Terodde im Einsatz, um ab 12:30 Uhr die Sonntagsspiele zu analysieren.

Die 2. Deutsche Bundesliga 2024/25 bei Sky Sport

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 306 Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz. Darüber hinaus präsentiert Sky Sport am Saisonende auch die Relegationsspiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg live.

Zu jeder Anstoßzeit meldet sich Sky Sport mit der Vor- und Nachberichterstattung live aus einem Stadion der 2. Deutschen Bundesliga. Nele Schenker, Yannick Erkenbrecher, Stefan Hempel, Max Zielke, Thomas Wagner und Hartmut von Kameke begleiten durch die Spieltage. Zudem erhält das Sky Expertenteam Verstärkung: neben Torsten Mattuschka und Sören Gonther wird künftig auch Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde regelmäßig die Spiele analysieren.

Der 2. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky:

Freitag:

17:00 Uhr: „Spezial – Der Countdown“ auf Sky Sport News

18:00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 2

18:00 Uhr: Jahn Regensburg – SSV 1846 Ulm auf Sky Sport Bundesliga 3

20:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2

12:30 Uhr: SV Elversberg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3

12:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

20:00 Uhr: Topspiel Hamburger SV – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Sonntag:

13:00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

13:00 Uhr: Preußen Münster – Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 2

13:00 Uhr: Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 3

13:00 Uhr: SC Paderborn – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1

(Bild: Imago)