Gerhard Strubers Salzburg-Debüt heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag steht zum Abschluss des Spieltags ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz am Programm (streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass).

In der Festspielstadt Salzburg gibt es mit Gerhard Struber einen neuen Dirigenten an der Seitenlinie. In seinem ersten Spiel empfangen die Bullen die WSG Tirol mit dem längstdienenden Trainer der Liga, Thomas Silberberger. Ob Struber einen Sieg zum Einstand feiern kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich ist die Wiener Austria zu Gast bei der Lustenauer Austria. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem trifft Blau-Weiß Linz auf den TSV Hartberg. Kann der Aufsteiger im ersten Pflichtspiel in der neuen Heimstätte gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 6. August 2023

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1