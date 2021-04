Gernot Trauner nach der erneuten Niederlage gegen Salzburg: „Das geht mir schon auf die Eier“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg schlägt den LASK mit 2:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FC Red Bull Salzburg – LASK, 2:0 (0:0)

Schiedsrichter: Alexander Harkam

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben viele Male gegen den LASK gespielt, es ist immer ganz knapp. Unser Spiel mit Tempo, Intensität und Schnelligkeit für 90-Plus-Minuten zu spielen, und dann ist es eine Herausforderung und Challenge für den LASK dieses Niveau zu halten. Spieler von der Bank hatten einen großen Effekt im Spiel, zum Schluss hat man unsere Qualität gesehen. Karim Adeyemi hat so viele Fortschritte gemacht, ein wirklich reifer Spieler, vor sechs Wochen war er vielleicht nicht so reif, er hat viel gelernt, ist immer stark geblieben, ein guter Spieler, ein guter Junge, der der Mannschaft immer helfen kann. Wir verteidigen sehr gut jetzt, Cican ist in guter Form, viele Jungs spielen auf sehr hohem Niveau jetzt. Vor Anfang der Meisterrunde haben wir gesagt, dass die ersten drei Spiele die wichtigsten sind und wir diese drei Spiele gewinnen müssen, wir haben das geschafft und sind jetzt in einer guten Position.“

…vor dem Spiel: „Wir können unsere Zukunft kontrieren, aber nur mit einer guten Leistung am Spieltag. Wir verstehen den Gegner sehr gut und haben viel Respekt für den LASK. Es wird ein Kampf sein, aber wir müssen im richtigen Moment mit unserer Qualität spielen. Cican Stankovic ist in Topform, für mich der beste Cican in meiner Zeit hier. Auch im Training ist er jeden Tag überragend.“

…vor dem Spiel über einen möglichen Wechsel zu RB Leipzig: „Ich verstehe, dass du vielleicht die Frage stellen musst, aber ich muss die Frage nicht beantworten.“

Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel über die Ausgangslage um den Meistertitel: „Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir komplett draufbleiben, die Richtung passt sehr gut. Wir wollen Fußball spielen, Tore machen, kompakt stehen und aggressiv sein.“

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…nach dem Spiel: „Es wiederholt sich leider, jedes Spiel das gleiche gegen sie. Wir waren drei Minuten entfernt einen Punkt zu holen, das wäre nicht unverdient, wir haben Salzburg über weite Strecken gut in Schach gehalten. Wir haben unsere Situationen nicht besser lösen könne. Es war eher ein Elfmeter für uns. Er hat die Hand dort, wo sie nicht hingehört und wehrt den Ball ab, eine klare Elfmeterentscheidung für mich. Es war wichtig mutig zu spielen, es war eine Einzelaktion, die das Spiel entschieden hat. Es war immer so unser Fokus im Vergleich zum letzten Jahr eine Rangverbesserung zu erzielen. Ein Cupfinale ist ein absolutes Highlight, ich hoffe, dass wir in dem Spiel dem Spiel dann die richtige Richtung geben können.“

Gernot Trauner (LASK):

…nach dem Spiel: „Es ist schon sehr nervig mittlerweile. Wir haben gut mitgehalten, haben Chancen gehabt, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber wenn man schlussendlich wieder 2:0 verliert, das geht mir schon auf die Eier. Salzburg gewinnt einfach die wichtigen Spiele.“.

Alexander Schlager (Torwart LASK):

…in einem Sky-Videobeitrag: „Ich habe die letzend drei Spiele gespielt (im Nationalteam, Anm.), das war auch ein Signal für mich, dass es gut tut. Ich bin sehr happy, dass mir das so gut gelungen ist mich mit Ruhe und Gelassenheit so zu entwickeln. Ich bin selber mein größter Kritiker. Über eine lange Karriere kann nicht alles perfekt verlaufen. Wir sind niemals nicht im Kampfmodus, egal auf welchem Tabellenpatz wir uns befinden.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über das Spiel: „Die Linzer haben eine tadellose Leistung abgeliefert und Salzburg hat dann frische Spieler mit extremem Tempo gebracht, dann war es für müde werdende Linzer umso schwieriger. Zum Schluss hat Salzburg ein hohes Tempo gehen können, wenn du als LASK so hoch verteidigst, attackieren sie diese Räume mit Schnelligkeit. LASK hat seinen Spielstil ganz passabel vorgetragen, es war ein sehr intensives Spiel und der erwartete Sieger.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über das Spiel: „Es ist natürlich extrem unbefriedigend, wenn du jedes Mal aufs Neue auf den Deckel bekommst. Salzburg kann in der Breite ganz andere Spieler einwechseln, in Phasen des Spiels, wo die Beine schwerer werden. Die Spannung hoch zu halten für Salzburg, sie wollen so früh es geht die Meisterschaft fixieren, sie wollen alle Spiel gewinnen, das glaube ich voll und ganz.“