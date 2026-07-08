Gerüchte verdichten sich! Verlässt Max Verstappen Red Bull?

Beim GP von Großbritannien in Silverstone erlebt der vierfache Champion Max Verstappen in seinem Red Bull den nächsten herben Rückschlag. Die Stimmung bei Red Bull – und vor allem bei Max Verstappen – ist nach dem nächsten Ausfall am Tiefpunkt angekommen. Die Zukunft des einstigen Dominators beim Rennstall aus Milton Keynes rückt damit unweigerlich erneut in den Fokus. Sky Sport Experte Ralf Schumacher glaubt an eine Trennung.

Crash im Qualifying in Australien, Ausfall beim Rennen in China, Ausfall beim Monaco-GP, Crash im Spielberg-Qualifying und Ausfall in Silverstone: Die Bilanz von Max Verstappen in der noch immer jungen Formel-1-Saison liest sich verheerend.

Der Gemütszustand des vierfachen Champions schwankte angesichts der zahlreichen technischen Probleme an seinem RB22 in den letzten Wochen zwischen Ratlosigkeit, Frust und Wut. Der jüngste Ausfall beim GP von Großbritannien, als er auf Platz drei liegend aufgrund von Problemen am Heckflügel die Kontrolle über seinen Boliden verloren hatte und ausgeschieden war, stellte nun den Stimmungstiefpunkt dar.

Mit lediglich 76 Punkten und einem Rückstand von 103 Zählern auf WM-Leader Kimi Antonelli verläuft die Saison für den Niederländer alles andere als nach Plan (zum WM-Stand). Neben den sportlichen Problemen knirscht es allerdings auch im Hintergrund immer heftiger. Die Zukunft Verstappens bei Red Bull scheint immer mehr auf sehr wackligen Füßen zu stehen.

Tischtuch zwischen Verstappen und Red Bull scheint zerschnitten

„Es verdichten sich die Gerüchte. Es wird viel erzählt im Fahrerlager, dass das Tischtuch so ein bisschen – wenn nicht sogar ganz – zerschnitten ist“, erklärt Sky Sport Experte Ralf Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Red Bull und Verstappen. „Max hat bis zuletzt daran geglaubt, [dass es besser wird] und wollte das Team nicht verlassen. Nach dem Wochenende hat sich das erledigt. Ich glaube, dass Max den Glauben an das Team verloren hat. Umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen.“