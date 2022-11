„Gesamtes Präsidium steht dahinter“: Rapid hält an Plänen für Frauenteam fest

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid bekommt eine Frauenmannschaft. Das versprach zumindest der scheidende Rapid-Präsident Martin Bruckner im vergangenen Juni. Mit der Präsidiumswahl und den Wechseln in der Führungsebene der Hütteldorfer schien die Zukunft des Projekts unsicher.

Doch auch das neue Präsidium wird an den Plänen festhalten, wie Edeltraud Hanappi-Egger bei der Pressekonferenz der neuen Vereinsführung bestätigt. „Ich freue mich, dass das gesamte Präsidium dahintersteht, das jetzt auch umzusetzen. Wir werden unverzüglich loslegen und uns entsprechende Konzepte überlegen“, so die 58-Jährige. Dabei soll auch auf das Wissen von ehemaligen Fußballerinnen zurückgegeben werden. Zeitliche Angaben gab es keine. Ob – wie vom alten Präsidium versprochen – spätestens im Sommer 2024 Frauen bei Rapid kicken werden, bleibt also vorerst offen.