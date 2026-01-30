Gesamtweltcupsiegerin Preuß kündigt Karriereende an

Die deutsche Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere.

Die Verfolgungsweltmeisterin verkündete ihre Entscheidung am Freitag neun Tage vor dem Start der Olympia-Rennen in Antholz. „Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin“, sagte die 31-Jährige. Ob sie noch die Weltcups nach Olympia bestreitet, ließ Preuß offen.

