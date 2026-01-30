Gesamtweltcupsiegerin Preuß kündigt Karriereende an
Die deutsche Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere.
Die Verfolgungsweltmeisterin verkündete ihre Entscheidung am Freitag neun Tage vor dem Start der Olympia-Rennen in Antholz. „Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin“, sagte die 31-Jährige. Ob sie noch die Weltcups nach Olympia bestreitet, ließ Preuß offen.
Aktuelle Wintersport Videos
Stadlober: „Muss mir nichts mehr beweisen“
Hemetsberger hofft auf den „Lucky Punch“
„Ein Riesen-Traum“ – Flock visiert Olympia-Gold an
Formstarker Babinsky: „Momentan eine irrsinnige Freude“
Tschofenig: „Wollen mit der ein oder andere Medaille heimfahren“
Huber auf Medaillenjagd: „Will auch eine eigene Medaille gewinnen“
Astner vor Olympia-Debüt: „Das Ziel von jedem Athleten“
„Druck mach ich mir selber“: Hörl mit großen Zielen bei Olympia
„Ist ein Kindheitstraum“: Embacher vor Olympia-Debüt
Hörhager zum Olympia-Debüt: „Gaudi haben und genießen“
(APA) / Bild: Imago