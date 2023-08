Geschäftsführer Schicker erklärt: Prass bleibt beim SK Sturm Graz

Alexander Prass wird den SK Sturm Graz in dieser Transferperiode nicht verlassen. Laut dem Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, konnte man sich am Ende mit dem interessierten Klub nicht einigen. In den letzten Tagen war der 22-jährige Mittelfeldspieler mit dem französischen Erstligisten FC Lorient in Verbindung gebracht worden.

„Es ist so, dass wir Alexander Prass in dieser Transferzeit nicht verkaufen werden. […] Am Ende war es so, dass wir mit dem Verein keine Einigung finden konnten. Damit wird Alexander Prass Sturm Graz-Spieler bleiben. Wir haben das sehr offen mit Spieler und Berater kommuniziert. Beide haben absolutes Verständnis dafür. Alex Prass ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich bin sehr froh, dass er uns in dieser Saison noch zur Verfügung steht.“, so Schicker.

Prass hat bei den Grazern noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Beitragsbild: GEPA