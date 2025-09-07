Gespräche fortgeschritten: Leverkusen findet Favorit für Trainerjob

Laut Sky Sport Infos befindet sich Bayer Leverkusen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Coach Kasper Hjulmand.

Vom Interesse berichtete die Bild zuerst. Der Däne befindet sich aktuell in der Pole Position auf die Nachfolge von Erik ten Hag, aber: Es ist noch kein Done Deal.

Bald Leverkusen-Coach? Hjulmand kennt die Bundesliga

Bayer 04 ist zuversichtlich, am Mittwoch einen neuen Trainer präsentieren zu können, der dann am Wochenende beim Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank sitzt.

Hjulmand war zwischen 2020 und 2024 Trainer der dänischen Nationalmannschaft, aktuell ist er vereinslos. In der Saison 2014/15 war er Trainer beim FSV Mainz 05, wurde aber nach nur rund einem halben Jahr wieder entlassen.

(sport.sky.de/Irlbacher,Heckner,Berger).

Beitragsbild: Imago.