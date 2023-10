Getafe benennt Stadion nach abwertenden Sagern von Perez um

Der spanische Erstliga-Club Getafe benennt als Reaktion auf abwertende Kommentare über Frauen-Fußball des bisherigen Namensgebers Alfonso Perez sein Stadion um. Das entschieden der Verein und die Stadt Getafe als Eigentümerin der Spielstätte am Mittwoch. Das Coliseum Alfonso Perez heißt künftig nur noch Coliseum.

Der in Getafe geborene Ex-Stürmer Perez hatte am Wochenende in einem Zeitungsinterview gesagt, dass weibliche Spielerinnen nicht so viel ihre männlichen Kollegen verdienen sollten, weil sie weniger Geld und Medienberichterstattung generieren würden. „Frauen-Fußball hat sich weiterentwickelt, aber sie müssen auf dem Boden bleiben und wissen, dass sie in keiner Weise mit einem männlichen Spielern gleichgesetzt werden können“, hatte der 51-Jährige gemeint.

