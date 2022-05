Getränke-Chaos beim EL-Finale

Getränke-Chaos in Sevilla! Bei heißen Temperaturen sind die Getränkestände im Stadion geschlossen – schon vor dem Spiel war alles ausverkauft. Im zweiten Durchgang bekamen die Eintracht-Fans zumindest eine Not-Ration von etwa 200 Flaschen pro Stand, berichtet die Bild…

Sevilla 21.37. 31 Grad. Es gibt in der kompletten Eintracht Kurve nicht einen Kiosk der geöffnet ist um etwas zu trinken zu kaufen. #SGERFC Well done, @UEFA pic.twitter.com/DktR2cP15v

Es gibt NICHTS mehr zu trinken an der Eintracht-Kurve. Nothing to drink. Disgusting. Are you kidding, UEFA? #SGEuropa #SGERFC pic.twitter.com/MGWnmDgoIL

— Lars Wienand (@LarsWienand) May 18, 2022