Getrübte Vorfreude vor Superstar-Duell Mbappé vs. Haaland

Kylian Mbappé trifft auf Erling Haaland, Frankreich und Norwegen kämpfen im direkten Kracher-Duell um den Gruppensieg. Doch die Vorfreude ist getrübt.

Kylian Mbappé, Michael Olise und all die anderen bildeten in ihren blauen Regenjacken einen Kreis und hielten inne. Die Stars der Équipe Tricolore dachten auf dem Trainingsplatz ihres WM-Camps nahe Boston an Didier Deschamps und schickten ihrem abgereisten Trainer viel Kraft in schweren Stunden. „Unsere gesamten Gedanken sind bei unserem Coach und bei seiner ganzen Familie“, schrieb Frankreichs Kapitän Mbappé bei Instagram zum Tod von Deschamps‘ Mutter: „Ihr seid nicht allein.“

Das elektrisierende Stürmerduell der Superlative gegen Norwegens Topstar Erling Haaland rückte nicht nur für Mbappé angesichts der besonderen Umstände erst einmal klar in den Hintergrund. Der Trauerfall überschattete die Vorbereitung auf das Gruppenfinale am Freitag (21.00 Uhr MESZ) in Foxborough gegen die bislang überzeugenden Norweger deutlich.

„Wir haben hier eine Mission“, betonte Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni angesprochen auf die Herausforderung ohne Deschamps: „Und unsere Mission ist es, Frankreich so stolz wie möglich zu machen – und auch ihn.“

Bleibt Superstar-Duell aus?

In der Partie um Platz eins wird nun Deschamps‘ Assistent und enger Vertrauten Guy Stéphan an der Seitenlinie stehen. Dem Turnierfavoriten Frankreich reicht dank der besseren Tordifferenz ein Remis, der Gruppenerste wäre ein potenzieller Achtelfinal-Gegner der deutschen Mannschaft.

Vor den niederschmetternden Nachrichten für Deschamps‘ Familie hatten viele Fans und Experten dem besonderen Aufeinandertreffen der Ausnahmekönner Mbappé und Haaland enorm entgegengefiebert. Nun ist die Vorfreude nicht nur getrübt, womöglich kommt das Duell aus rein sportlichen Gründen sogar gar nicht wirklich zustande. Norwegens Coach Stale Solbakken ließ durchblicken, dass ihm das Rennen um die Torjägerkrone bei der Weltmeisterschaft „scheißegal“ sei.

Der einstige Coach des 1. FC Köln denkt längst weiter, er kündigte nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase des Turniers personelle Änderungen an und könnte entsprechend auch seinem Torgiganten im Duell mit den so starken Franzosen die Spielzeit kürzen. „Ehrlich gesagt, ist mir das Spiel nicht allzu wichtig gerade“, meinte Haaland selbst angesichts des bereits erreichten Zwischenziels.

Die Formationen könnten sich verändern, dennoch wird wohl auch Julian Nagelsmann genau hinschauen, wenn sich die zwei Teams mit viel Offensivpower in einem der Topspiele der XXL-Gruppenphase messen. Haaland und Mbappé ragen dabei bislang heraus – das Duo steht nach zwei Spielen bei je vier Treffern, mischt also voll mit im Kampf um den Goldenen Schuh für den WM-Torschützenkönig. Zudem jagt Real-Stürmer Mbappé (16) Argentiniens Superstar Lionel Messi (18) beim WM-Torrekord – doch auch bei den Franzosen geht die Hoffnung auf den großen Coup klar vor.

Es sei „das Hauptziel, das Spiel zu gewinnen, und wenn wir die Dinge richtig machen, werden wir für den Rest des Turniers in einer sehr guten Ausgangsposition sein“, erklärte Stéphan. Ob Deschamps bis zum Sechzehntelfinale am Dienstag in die USA zurückkehrt, ist noch offen.