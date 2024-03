Gewagtes EM-Trikot: DFB-Elf in pink und lila

Bei der Heim-EM will die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nun hat Adidas offiziell die Arbeitskleidung für Musiala, Wirtz und Co. präsentiert. Die Heim- und Auswärtstrikots haben wieder einmal ein paar feine Details zu bieten.

Ab dem 14. Juni gilt’s! Dann will die deutsche Fußballnationalmannschaft beim EM-Auftakt gegen Schottland in München den Startschuss für ein Sommermärchen 2.0 abgeben. Wie das Ganze spielerisch aussehen wird, lässt sich natürlich nicht erahnen, kleidungstechnisch haben Fans und Spieler nun Gewissheit, wie die DFB-Elf im Sommer auflaufen wird.

Für 2024, wenn Europa zu Gast in Deutschland ist, hat sich Ausrüster Adidas zwei Trikots überlegt, die es so in Deutschland noch nicht gab. Das Heimtrikot ist zwar wie gewohnt klassisch und größtenteils in schlichtem Weiß gehalten. Der Schulterbereich hat es aber in sich. „Der gezackte Farbverlauf an den Schultern ist vom Federkleid des Adlers inspiriert“, so Adidas. Zudem ist das „abstrakte DFB-Kürzel“ wiederkehrend in den Stoff eingewebt und nur bei genauem Hinschauen zu erkennen.

Bei der Langarmversion des weißen Trikots, dass zum Beispiel Leroy Sane tragen wird, sollte er nominiert werden, ist auch der Ärmelabschluss noch einmal schwarz-rot-gold eingefärbt. Auch die Hosen und Stutzen sind weiß.

Ausweichtrikot in pink und lila

Das Ausweichtrikot dürften viele dagegen als im ersten Moment gewöhnungsbedürftig empfinden – wenn nicht vom Design an sich her, dann aber aufgrund der schrillen Farbe. Von unten nach oben wird aus einem dunklen Lila ein Neonpink. Auch hier gibt es eine Hommage an den Bundesadler. Der gezackte Farbverlauf soll auch hier an dessen Federkleid erinnern. Die Logos des DFB und von Adidas sind weiß.

Die Hosen und Stutzen sind komplett lila. „Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich“, sagte Nationalspieler Florian Wirtz: „Wir freuen uns auf die Heim-EM, bei der wir in beiden Trikots performen wollen.“

Die Trikots, in denen ab sofort auch das Frauen-Team spielen wird, haben ihre Premiere bei den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März). Weil die Franzosen ihr neues Trikot ebenfalls präsentieren wollen, wird Deutschland in Lyon im Heimtrikot spielen, im folgenden Heimspiel kommt dann kurioserweise das Auswärtstrikot zum Einsatz. Die Trikots sind ab sofort im Verkauf und kosten 100 Euro, in Kindergrößen 75 Euro. Die von den Spielern getragene „Authentic-Version“ ist für 150 Euro zu haben.

(SID/Red.)

Bild: Imago