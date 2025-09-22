Gewerkschaft: Austria Klagenfurt überwies fällige Spieler-Gehälter

Acht ehemalige Spieler von Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt können laut der Fußballergewerkschaft „VdF“ aufatmen.

„Die Ex-Spieler wurden bezahlt, die Zahlungsbestätigungen wurden uns von (Klagenfurt-Hauptgesellschafter) Zeljko Karajica übermittelt. Wir eruieren nun gemeinsam mit den Spielern, ob die übermittelten Summen auch stimmen“, sagte VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner zur APA am Montag.

Die VdF hatte zuletzt erwogen, den Bundesliga-Senat 2 einzuschalten und in der Folge vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Auch entsprechende Schritte für ein Insolvenzverfahren seien vorbereitet worden, erklärte Baumgartner.

Der nunmehrige Zweitligist, der trotz Abzuges von drei Punkten auf Platz sechs liegt, hatte den Ex-Spielern laut VdF eine höhere fünfstellige Summe geschuldet. Teils fehlten das Juni-Gehalt samt Urlaubsgeld, teils betrafen die Forderungen ausständige Boni bei den Akteuren Sky Schwarz, Ben Bobzien, Bego Kujrakovic, Solomon Bonnah, Christopher Cvetko, Simon Spari, Simon Straudi und David Toshevski.

