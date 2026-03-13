Gewinnspiel: Jetzt Tickets für Österreich vs. Ghana sichern

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und zwei Tickets für das erste Testspiel des ÖFB-Teams im März gegen Ghana gewinnen.

Am Freitag, den 27. März trifft das ÖFB-Team im ersten Testspiel der März-Länderspielpause auf Ghana. Es ist das erste Länderspiel gegen einen Gegner von einem anderen Kontinent seit Juni 2018 (Brasilien, 0:3). Gegen einen afrikanischen Gegner spielte Österreichs Fußball-Nationalteam zuletzt im August 2009. Damals ging es in Klagenfurt gegen Kamerun (0:2).

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du live beim Testspiel gegen Ghana dabei sein! Einfach deinen Tipp zum Spiel abgeben – und mit etwas Glück Tickets für den Matchday im Wiener Ernst-Happel-Stadion gewinnen.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Ghana

Österreich gegen Ghana Bewerb: Keiner (Internationales Testspiel)

Keiner (Internationales Testspiel) Spieltermin: Freitag, 27. März 2026 – Anstoßzeit: 18:00 Uhr

Freitag, 27. März 2026 – Anstoßzeit: 18:00 Uhr Spielort: Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tippe das Testspiel zwischen Österreich und Ghana – Das sind die Preise:

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum internationalen Testspiel zwischen Österreich und Ghana gewonnen werden:

8×2 Tickets für Österreich gegen Ghana

Gewinnspiel: Gewinne 8×2 Tickets für Österreich gegen Ghana

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe den Spielausgang und gib deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, den 23. März 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA