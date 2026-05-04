Gewinnspiel: Jetzt Tickets für Rapids Frauen gegen Wacker Innsbruck sichern

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und zwei Tickets für das Spiel zwischen den SK Rapid Frauen und den Wacker Innsbruck Damen in der zweiten Frauen-Bundesliga gewinnen.

Am Samstag, den 16. Mai, treffen die Rapid-Frauen, die den Aufstieg bereits fixiert haben, im letzten Heimspiel der Saison auf die Wacker Innsbruck Damen. Im besten Fall soll dabei nicht nur der Meistertitel bejubelt, sondern auch der eigene Höchstwert von 7.278 Zuschauern (Testspiel gegen Nürnberg 2024) gebrochen werden.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du live beim möglichen Rekordspiel dabei sein! Wir wollen von euch wissen, ob gegen Wacker Innsbruck der Zuschauerrekord gelingt – und mit etwas Glück könnt ihr Tickets für den Matchday im Allianz Stadion gewinnen.

Matchday Facts:

Spiel: SK Rapid Frauen gegen Wacker Innsbruck Damen

SK Rapid Frauen gegen Wacker Innsbruck Damen Bewerb: 2. Frauen Bundesliga

2. Frauen Bundesliga Spieltermin: Samstag, 16. Mai 2026 – Anstoßzeit: 11:00 Uhr

Samstag, 16. Mai 2026 – Anstoßzeit: 11:00 Uhr Spielort: Wien, Allianz Stadion

Sky Sport Austria und der SK Rapid präsentieren gemeinsam „DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.“ – eine sechsteilige Dokumentation, die in enger Partnerschaft entstanden ist. Das Format ist damit das erste seiner Art über das Frauenteam eines Vereines im rot-weiß-roten Frauenfußball. Ab Donnerstag, den 14. Mai 2026, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sind die ersten zwei Folgen zu sehen.

Gelingt den Rapid-Frauen der Zuschauerrekord gegen Wacker Innsbruck – Das sind die Preise:

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum Duell zwischen SK Rapid und Wacker Innsbruck gewonnen werden:

5×2 Tickets für SK Rapid (F) vs. Wacker Innsbruck (F)

Gewinnspiel: Gewinne 5×2 Tickets für Rapid vs. Wacker Innsbruck

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe den Spielausgang und gib deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 15. Mai 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA