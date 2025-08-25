Gewinnspiel: Tippe das Grazer Derby

Am kommenden Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Grazer Derby: Der GAK empfängt den SK Sturm Graz. Tippe JETZT den Sieger und sichere dir tolle Preise!

Vor der fünften Bundesliga-Runde liegt der amtierende Meister mit einem Spiel weniger und sechs Punkten am Konto auf dem fünften Tabellenrang. Der GAK belegt nach drei Remis in vier Spielen Platz neun.

Bilanz im Grazer Derby spricht klar für Sturm

Auch die letzten Pflichtspiel-Duelle sprechen für Sturm. In der vergangenen Saison setzten sich die Schwarz-Weißen daheim mit 5:2 und auswärts mit 2:1 durch. Damit geht die Mannschaft auch in dieser Hinsicht mit deutlichem psychologischen Vorteil in dieses Derby.

Matchday Facts:

Spiel: GAK gegen SK Sturm Graz

GAK gegen SK Sturm Graz Bewerb: ADMIRAL Bundesliga

ADMIRAL Bundesliga Spieltermin: Samstag, 30. August 2025 – Anstoßzeit: 19:30 Uhr

Samstag, 30. August 2025 – Anstoßzeit: 19:30 Uhr Spielort: Graz, Merkur Arena

Tippe jetzt das Grazer Derby und gewinne folgende Preise:

1x signiertes Trikot des SK Sturm Graz sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball von Sturm

1x signiertes Trikot des GAK sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball vom GAK

HIGHLIGHTS | GAK – SK Sturm Graz | 21. Runde | 2024/25

Gewinnspiel Grazer AK gegen SK Sturm Graz

Das Gewinnspiel läuft bis Samstag, den 30. August 2025, 19:30 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.

Beitragsbild: GEPA