Gewinnspiel: Das ÖFB-Team tritt am Donnerstag (21 Uhr) im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien an. Tippe jetzt den Spielverlauf der Partie und gewinne eine PS5 Pro!

Rund um die ÖFB-Spiele bei der WM 2026 starten exklusive Gewinnspiele auf dieser Seite. Für jedes K.o.-Spiel, das Österreich bestreitet, gibt es ein neues Gewinnspiel mit tollen Preisen. Die Gewinnspiele werden jeweils vor dem entsprechenden Spiel freigeschaltet.

Am Donerstag trifft das ÖFB-Team um 21:00 Uhr (MESZ) im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Europameister Spanien. Nach dem dramatischen Remis gegen Algerien möchte das ÖFB-Team die große Überraschung schaffen und ins Achtelfinale einziehen.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du eine brandneue Sony PlayStation 5 Pro gewinnen! Tippe dafür einfach den Spielverlauf des Duells gegen die Spanier.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle persönlichen Angaben im Community-Profil vollständig hinterlegt sein. Alle abgegebenen Tipps, die die Voraussetzungen erfüllen, nehmen am Gewinnspiel teil. Die Tipps müssen nicht richtig sein.

Matchday-Facts:

Spiel: Spanien vs. Österreich (Sechzehntelfinale)

Spanien vs. Österreich (Sechzehntelfinale) Bewerb: Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Spieltermin: Donnerstag, 2. Juli 2026 – Anstoßzeit: 21:00 Uhr MESZ

Donnerstag, 2. Juli 2026 – Anstoßzeit: 21:00 Uhr MESZ Spielort: Kansas City Stadium, Kansas City

Spanien vs. Österreich: Diesen Preis könnt ihr gewinnen

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum WM-Spiel zwischen Spanien und Österreich gewonnen werden:

1x Sony PlayStation 5 Pro

Gewinnspiel: Tippe den Spielverlauf des ÖFB-Duells gegen Spanien

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 2. Juli um 21:00 Uhr (MESZ). Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle persönlichen Angaben im Community-Profil vollständig hinterlegt sein. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Neuer Community-Bereich mit Login-Funktion

Mit Version 2.0 erhält die Sky Sport Austria App einen neuen Community-Bereich. Nach kostenfreiem Login finden Nutzer dort alle interaktiven Angebote gebündelt an einem Ort.

Dazu zählen unter anderem Gewinnspiele, die Sky Tippliga und der Fußballmanager Ankick. Der neue Bereich soll die aktive Beteiligung der Community weiter stärken und die interaktiven Angebote übersichtlicher zugänglich machen.

Besonders praktisch ist die neue Login-Funktion bei Gewinnspielen: Nutzer müssen ihre Daten künftig nur einmal hinterlegen und können danach einfacher an Gewinnspielen teilnehmen, ohne dieselben Informationen jedes Mal erneut eingeben zu müssen.

Die Sky Tippliga – jetzt mitmachen & gewinnen

Neben den ÖFB-Gewinnspielen auf dieser Seite warten auch in der Sky Tippliga zur Fußball-WM 2026 attraktive Preise. Beide Aktionen laufen parallel und bieten zusätzliche Gewinnchancen.

Die Sky-Tippliga zur WM 2026 Nimm bei der erfolgreichen Anmeldung für die Tippliga am Gewinnspiel teil

Tippe alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 in der Sky Tippliga – jeder abgegebene Tipp nimmt an einem weiteren Gewinnspiel Teil

Die drei topplatzierten Spieler gewinnen ebenfalls tolle Preise

Alle Infos findest du hier: ++ Sky WM-Tippliga Gewinnspiele ++ Die Sky-Gewinnspiele zur WM 2026

So funktioniert die Teilnahme: Vor jedem ÖFB-Spiel startet auf dieser Seite ein neues Gewinnspiel. Jedes davon läuft bis zum Ende des jeweiligen Spieltages, die genaue Laufzeit ist in jedem Artikel gesondert zu finden. Jede Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel kommt in die Verlosung, vorausgesetzt die Teilnahmebedingungen für das jeweilige Gewinnspiel werden erfüllt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip. Zu den Teilnahmebedingungen kommt ihr hier!