Gewitter-Gefahr: WM-Spiel vor Verlegung?

Der Fußball-Weltverband FIFA plant allem Anschein nach eine Vorverlegung des WM-Achtelfinals zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England in Mexiko-Stadt.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP diskutiert der Verband, die für Sonntag um 18 Uhr Ortszeit angesetzte Partie aufgrund des Risikos witterungsbedingter Störungen und Überschwemmungen früher anpfeifen zu lassen. Im Gespräch ist wohl ein Anstoß bereits um die Mittagszeit.

Zuletzt war es bereits beim Sechzehntelfinale in der mexikanischen Hauptstadt zwischen Mexiko und Ecuador wegen eines Gewitters zu einer Verzögerung gekommen. Das Spiel wurde letztlich eine Stunde später angepfiffen. Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) in Philadelphia war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.