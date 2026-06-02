Ghana verpatzt auch die WM-Generalprobe

Die Fußball-Nationalmannschaft von Ghana fährt ohne Sieg in seinen vier Testspielen zur WM 2026 nach Nordamerika. Bei der Generalprobe in Wales erreichten die „Black Stars“ nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit nur ein 1:1 (0:0).

In Cardiff erzielte Caleb Yirenkyi (66.) den Treffer für die Afrikaner, die nach einem 1:2 am 30. März gegen Deutschland Trainer Otto Addo entlassen hatten. Lewis Koumas gelang der späte Ausgleich für die Gastgeber (90.+3), die in den WM-Playoffs gescheitert waren.

Bei der WM spielt Ghana, das nun vom Portugiesen Carlos Queiroz betreut wird, am 17. Juni zunächst gegen Panama. Nach dem Spiel der Gruppe L in Toronto folgen die Begegnungen mit England in Foxborough (23. Juni) und Kroatien in Philadelphia (27. Juni).

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