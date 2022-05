Giannis wirft Bucks zum Sieg

Mit Heimsiegen haben sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors im Play-off-Viertelfinale der NBA jeweils eine 2:1-Führung in ihrer jeweiligen „Best of seven“-Serie herausgespielt.

Während die Warrios mit einer offensiven Glanzvorstellung – 63,1 Prozent Trefferquote aus dem Feld – 142:112 gegen die Memphis Grizzlies gewannen, setzten sich die Bucks gegen die Boston Celtics am Samstag aber nur hauchdünn durch. In Milwaukee gab es einen 103:101-Erfolg.

Star-Forward Giannis Antetokounmpo schenkte den Gästen 42 Punkte ein, kurz sah es jedoch so aus, als würden die Celtics das bessere Ende für sich haben. Bei 1:49 Minuten verbleibender Spielzeit gingen die Grünen in Führung, Antetokounmpo und Jrue Holiday brachten aber wieder die Bucks in Front. Der Tip-in von Al Horford, der das Spiel in eine Verlängerung geschickt hätte, kam Sekunden nach der Schlusssirene.

In San Francisco steuerten Stephen Curry, Jordan Poole und Klay Thompson gemeinsam 78 Punkte bei. Curry hatte mit 30 den individuellen Bestwert bei den Warriors, Poole kam auf 27 Punkte und Thompson auf 21. Mit 34 Punkten war zwar Ja Morant der erfolgreichste Scorer der Partie, der Grizzlies-Guard musste im Schlussviertel jedoch wegen einer möglichen Knieverletzung früher vom Platz.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Samstag – Play-off-Viertelfinale (best of seven):

Eastern Conference: Milwaukee Bucks – Boston Celtics 103:101. Stand in Serie: 2:1

Western Conference: Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 142:112. Stand in Serie: 2:1

(APA)/Bild: Imago