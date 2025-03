„Gibt keinen Ausweg“ – Messi-Bodyguard fordert WWE-Star zum Kampf

Lionel Messis Leibwächter Yassine Chueko hat den US-amerikanischen Influencer und WWE-Star Logan Paul zum Box-Kampf herausgefordert! Doch wie kam es dazu?

Der argentinische Fußball-Superstar brachte letztes Jahr seine Getränkemarke Mas+ auf den Markt und zog damit den Ärger von Paul auf sich, der selbst das Gesicht seiner eigenen Getränkefirma Prime ist. Das Branding beider Getränke ähnelt sich auffallend stark, was Paul dazu veranlasste, Messi in den sozialen Medien schlecht zu machen. Daraufhin reichte der Argentinier eine Klage ein, um ein Feststellungsurteil zu erwirken, das bestätigt, dass es sich nicht um eine Nachahmung handelt. Paul reichte daraufhin eine Gegenklage ein, in der er behauptete, Mas+ verletze die Marke von Prime.

Bodyguard will Streit beenden

Messis Bodyguard Yassine Chueko – der Berühmtheit erlangte, indem er ständig an der Seite der Fußball-Legende gesehen wird – hat dem US-Amerikaner mitgeteilt, dass er bereit sei, mit ihm in den Ring zu steigen, um die Differenzen zwischen den beiden Parteien beizulegen. Paul hatte zuvor spaßhalber vorgeschlagen, seine Klage fallen zu lassen, wenn Lionel Messi mit ihm in den Ring steigt.

Nun hat sich Messis Leibwächter jedoch dazu bereiterklärt, in den Ring zu steigen und fordert Paul in einem neuen Instagram-Video heraus, den Kampf mit ihm anzunehmen.

„Hör zu Logan, ich mache dieses Video, weil mich viele Leute auf der Straße anhalten. Ich bekomme eine Menge Kommentare zu diesem Kampf. Nun, es gibt keinen Weg zurück, es gibt keinen Ausweg. Lasst uns den Kampf für die Menschen machen. Let’s do it“, sagt Chueko in dem Kurz-Video.

Der 29-jährige YouTube-Star ist bereits mit Floyd Mayweather im Boxring gestanden, auch wenn dies weit nach dem sportlichen Höhepunkt der Sportikone war. Für die beide Getränke-Marken scheint die ganze Geschichte jedenfalls eine gelungene Promo-Aktion zu sein.

(Red.) / Bild: Imago