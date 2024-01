Girona-Trainer spricht nicht von Meisterschaft: „Sind kein Herausforderer von Real“

Punktgleich mit Tabellenführer Real Madrid nach der Hinrunde, die beste Offensive der Liga – und dennoch stapelt Spaniens Überraschungsteam FC Girona weiter tief. „Wir können nicht mit dem Rhythmus von Madrid mithalten, wir wollen uns nicht als Herausforderer bezeichnen“, betonte Trainer Michel nach dem nächsten Statementsieg im Topspiel gegen Atletico Madrid (4:3) am Mittwochabend.

Mit 48 Punkten liegt Girona nach der Hinrunde gleichauf mit den Königlichen an der Tabellenspitze, Atletico ist auf Platz drei bereits auf zehn Punkte distanziert. Von der Champions League wollen die Katalanen, die 2022 in die erste Liga aufgestiegen waren, aber weiterhin nicht träumen. „Um über größere Dinge wie die Champions League zu sprechen, müssen wir die letzten zehn Spiele erreichen“, sagte Michel: „Dann bin ich bereit, über unser nächstes Ziel zu sprechen.“

Zu diesem Zeitpunkt der Saison peilt Girona, das mit 46 Treffern die beste Offensive in La Liga stellt, nach wie vor lediglich die Qualifikation für den Europapokal an. „Das Ziel ist es, von Spiel zu Spiel zu denken und zu versuchen, Europa zu erreichen, was bereits ein Erfolg für uns wäre“, sagte der Coach.

(SID) / Bild: Imago