Gishamer erstmals zum ÖFB-Schiedsrichter der Saison gewählt

ÖFB-Referee Sebastian Gishamer gewinnt kurz vor Saisonende eine besondere Auszeichnung: Er wird zu Österreichs Schiedsrichter des Saison 2025/26 gewählt.

Seinen Premierentitel dieser Kategorie sichert sich Gishamer, indem er sich gegen vier zur Auswahl stehende Unparteiische durchsetzen konnte. Diese waren Markus Hameter, Alain Sadikovski, Arnes Talic und Julian Weinberger. Nach seinem Premieren-Einsatz in der Champions League sowie insgesamt 14 geleiteten Saisonspielen in der ADMIRAL Bundesliga geht die Auszeichnung erstmals überhaupt an den Salzburger.

Darüber hinaus erhielt Olivia Tschon den Titel als Österreichs Schiedsrichterin der Saison. In der Futsal-Kategorie wurde Roland Schweiger zum Sieger gekürt. Die Wahl fand im vergangenen April statt, zur Teilnahme berechtigt waren alle österreichischen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.

„Top Auftreten“: Stankovic über CL-Debüt von Schiedsrichter Gishamer

(Red./oefb.at).

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