Otar Kiteishvili erneut zum Spieler der Saison gewählt

Die Jury, bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga, hat die Besten der Saison 2025/26 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer und Trainer gewählt.

Spieler der Saison: Otar Kiteishvili

In der Kategorie „Spieler der Saison“ gelingt Sturm-Regisseur Otar Kiteishvili der lupenreine Hattrick. Der 30-Jährige wurde zum dritten Mal in Folge von der Jury ausgezeichnet – eine herausragende Leistung, die zuvor nur einem weiteren Sturm-Edeltechniker gelungen ist: Ivica Vastic wurde von 1998 bis 2000 dreimal in Folge zum besten Spieler gewählt, darüber hinaus wurde nur Rapids Steffen Hofmann – mit einer Unterbrechung zwischendurch – dreimal ausgezeichnet. Der Georgier ist in seiner achten Saison beim SK Puntigamer Sturm Graz nach wie vor das Um und Auf in der Grazer Offensive und führt mit aktuell 14 Treffern – ex aequo mit Rieds Kingstone Mutandwa – sogar die Torschützenliste an. Zudem bereitete er vier weitere Treffer vor. Seine Auszeichnung erhält Kiteishvili beim Heimspiel des SK Sturm in der letzten Runde.



Otar Kiteishvili: „Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg. Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich. Für mich ist der Preis auch ein Zeichen unserer gemeinsamen Entwicklung – und wir sind noch nicht am Ende. In den verbleibenden beiden Runden wollen wir unser großes Ziel unbedingt noch erreichen.“



Spieler der Saison:

1. Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz)

2. Sasa Kalajdzic (LASK)

3. Sascha Horvath (LASK)

4. Kerim Alajbegovic (FC Red Bull Salzburg)

5. Moses Usor (LASK)



Tormann der Saison: Tom Ritzy Hülsmann

In der Kategorie „Tormann der Saison“ wurde Tom Ritzy Hülsmann zum Sieger gekürt. Der 22-jährige Deutsche – vergangene Saison noch beim SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga aktiv – entwickelte sich in seiner ersten Bundesliga-Saison zum unumstrittenen Rückhalt des TSV Egger Glas Hartberg, hatte großen Anteil am Einzug in die Meistergruppe – und konnte sogar zwei Assists verbuchen. Seine Auszeichnung erhält Hülsmann am Sonntag beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen den SK Sturm.



Tom Ritzy Hülsmann: „Mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel, weil sie zeigt, wie stark wir als Mannschaft vor allem defensiv in dieser Saison aufgetreten sind. Gleichzeitig ist sie nicht nur mein eigener Erfolg, sondern auch das Resultat der gemeinsamen Arbeit unseres gesamten Torwartteams – unter der Leitung von Christian Dobnik als Tormanntrainer.“



Tormann der Saison:

1. Tom Ritzy Hülsmann (TSV Egger Glas Hartberg)

2. Lukas Jungwirth (LASK)

3. Nikolas Polster (RZ Pellets WAC)

4. Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

5. Dejan Stojanovic (SCR Altach)

Newcomer der Saison: Kerim Alajbegovic

In der zum fünften Mal ausgetragenen Kategorie „Newcomer der Saison“ (U22-Spieler / Stichtag: 1.1.2004) wird Kerim Alajbegovic ausgezeichnet. Der 18-jährige Deutsch-Bosnier wechselte im vergangenen Sommer zum FC Red Bull Salzburg und zeigte in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich mit bis dato acht Treffern und drei Assists auf. Mit diesen Stats und seinen Leistungen überzeugte er auch seinen Ex-Verein Bayer 04 Leverkusen davon, die Rückkaufklausel zu aktivieren und wird Salzburg im Sommer Richtung deutsche Bundesliga verlassen. Seine Auszeichnung erhält Alajbegovic beim Heimspiel des FC Red Bull Salzburg in der letzten Runde gegen Hartberg.



Kerim Alajbegovic: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung – das bedeutet mir viel. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das ich in diesem Jahr beim FC Red Bull Salzburg bekommen habe, und für die Unterstützung der Mannschaft und des gesamten Staffs. Jetzt gilt der volle Fokus den letzten Spielen – wir wollen die Saison bestmöglich abschließen.“



Newcomer der Saison:

1. Kerim Alajbegovic (FC Red Bull Salzburg)

2. Jannik Schuster (FC Red Bull Salzburg)

3. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz)

4. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid)

5. Nicolas Bajlicz (SV Oberbank Ried)

Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer

In der Kategorie „Trainer der Saison“ wird wie schon im Vorjahr Dietmar Kühbauer ausgezeichnet. Der 55-jährige Burgenländer, der im Vorjahr mit dem RZ Pellets WAC den Cup gewinnen konnte, kehrte im Oktober 2025 zum LASK zurück. Er übernahm die Athletiker auf dem vorletzten Platz, schaffte den Turnaround und führte den Klub vor genau einer Woche zum ersten Cuptitel seit 61 Jahren. Zwei Runden vor Schluss hat der LASK als Tabellenführer die besten Chancen, sich – wie schon 1965 – das Double zu holen. Seine Auszeichnung erhält Kühbauer am Sonntag beim letzten Heimspiel des LASK gegen Red Bull Salzburg.



Dietmar Kühbauer: „Natürlich ist diese Ehrung etwas Schönes und eine Bestätigung für die Arbeit, die wir heuer geleistet haben. Solch eine Auszeichnung gehört aber immer dem gesamten Team. Um erfolgreich sein zu können, benötigt es eine funktionierende Mannschaft, ein starkes Teamgefüge und einen guten Staff. Das ist bei uns definitiv der Fall. Der Erfolg mit der Mannschaft steht für mich immer im Vordergrund.“



Trainer der Saison:

1. Dietmar Kühbauer (LASK)

2. Stephan Helm (FK Austria Wien)

3. Manfred Schmid (TSV Egger Glas Hartberg)

4. Maximilian Senft (SV Oberbank Ried)

5. Fabio Ingolitsch (SK Puntigamer Sturm Graz)



Die Wahl zum Schiedsrichter der Saison wird ab diesem Jahr vom für das Schiedsrichterwesen zuständigen ÖFB abgewickelt und kommuniziert.

(Bundesliga.at)/Beitragsbild: GEPA