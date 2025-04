Gittens will Borussia Dortmund im Sommer verlassen

Nach einer starken Hinrunde bleibt Jamie Gittens in den vergangenen Wochen leistungstechnisch hinter den Erwartungen zurück und verlor seinen Stammplatz unter BVB-Trainer Niko Kovac.

Der Offensivspieler ist deshalb unzufrieden mit seiner Gesamtsituation in Dortmund und würde den Tabellenachten der Bundesliga gerne im Sommer verlassen.

Das BVB-Juwel plant den Abflug! Sieben Tore und vier Assists – so lautete die starke Hinrunden-Bilanz von Jamie Gittens in der Deutschen Bundesliga. Allerdings ist von diesen Leistungen in den letzten Wochen nichts mehr zu sehen. Vielmehr verlor der 20-Jährige nach unauffälligen Auftritten sogar seinen Stammplatz unter Kovac.

Ist der BVB auf einen Verkauf angewiesen?

Dass ein starker Gittens leistungstechnisch wohl jeder Mannschaft weiterhelfen kann, hat der Engländer bereits bewiesen. Deshalb plant der Flügelspieler nach Sky-Informationen seinen nächsten Karriereschritt und möchte den BVB im Sommer verlassen.

Der Offensiv-Star hat seinen Wechselwunsch bereits den BVB-Bossen mitgeteilt. Die Borussia steht einem Verkauf bei einem entsprechenden Angebot offen gegenüber. Der Verein ist bereit, deutlich von den im Winter kolportierten 100-Millionen-Euro-Marke abzurücken. Somit dürfte er deutlich günstiger zu haben sein.

Sollte Dortmund den Einzug ins internationale Geschäft tatsächlich verpassen, ist der Verein sogar auf einen Gittens-Verkauf angewiesen, um fehlende Einnahmen kompensieren zu können.

Gittens weckt Begehrlichkeiten

Wie bereits Ende Dezember 2024 im Transfer Update – die Show enthüllt, weckt Gittens großes Interesse aus der Premier League. Aber auch der FC Bayern beobachtet den BVB-Star für eine mögliche Neubesetzung der Flügelpositionen genau.

Klar ist aber auch: Sollte Gittens kein passendes Angebot erhalten, ist auch ein Verbleib nicht ausgeschlossen.

Gittens (Vertrag bis 2028) wechselte im Sommer 2020 von Manchester City in den Pott. In dieser Zeit kämpfte er sich aus der U19 in die erste Mannschaft des BVB und steht mittlerweile bei 100 Profispielen, in denen er 17 Tore und zwölf Assists beisteuerte.

(Patrick Berger & Jonas Gerhartz/skysport.de) / Bild: Imago