Glasner bekommt neuen Angreifer – Baumgartner weiter ein Thema

Crystal Palace hat am Freitag die Offensive mit Yeremy Pino verstärkt.

Der 22-jährige spanische Teamstürmer wurde von Villarreal verpflichtet und unterzeichnete beim Premier-League-Klub des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner einen Fünfjahresvertrag.

Holt Glasner Baumgartner nach London?

Trotz der Pino-Verpflichtung ist ein Transfer von Christoph Baumgartner zu Palace nicht gänzlich vom Tisch. Der Tabellen-14. bemüht sich Nach Sky-Informationen weiter intensiv um den ÖFB-Teamspieler.

Baumgartner war bei RB Leipzig zuletzt auch unter Neo-Trainer Ole Werner nicht erste Wahl. Allerdings steht beim Red-Bull-Club der Verkauf von Offensivspieler Xavi Simons an Tottenham unmittelbar bevor. Baumgartners Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2028. Bei einem entsprechenden Angebot bis Transferschluss am Montag ist ein Wechsel des 26-Jährigen aber nicht ausgeschlossen.

Von Kontakt zwischen Crystal Palace und Leipzig berichtete am Freitag auch Sky-Transferreporter Florian Plettenberg. „Oliver Glasner will ihn und die Gespräche laufen“, schrieb Plettenberg auf X. Pino, der für Villarreal in 175 Pflichtspielen 45 Mal getroffen hat, erhält die Nummer zehn und könnte schon am Sonntag im Ligaspiel bei Aston Villa debütieren. Für Spanien hat er es in 15 Länderspielen auch auf drei Tore gebracht.