Glasner: „Haben mitbekommen, was in der Stadt los ist“

Eintracht Frankfurt hofft nach dem beherzten Hinspiel auch im zweiten Duell gegen den FC Barcelona auf einen denkwürdigen Europacup-Abend. Trotz des Fokus auf das sportliche Geschehen ist auch Trainer Oliver Glasner die Euphorie der SGE-Fans nicht verborgen geblieben.

„Die ganze Stadt fiebert diesem Spiel entgegen. Natürlich haben wir mitbekommen, was in der Stadt los ist“, erklärt Glasner im Sky-Interview vor Matchbeginn. Mit seiner Elf will er Barcelona aus taktischer Sicht „nur wenig Raum geben“.

