Glasner lobt Bayern-Star Olise: „Noch nicht sein Limit“

Der Trainer von Crystal Palace sagt jedoch auch, dass der 24-Jährige noch einiges an Potenzial abzurufen hat.

Olise bestritt nach dem Amtsantritt von Glasner im Februar 2024 nur acht Spiele für die „Eagles“, erzielte dabei aber vier Tore. Im darauffolgenden Sommer ging es für Olise dann nach München. In der kurzen gemeinsamen Zeit hinterließ der französische Nationalspieler einen bleibenden Eindruck beim Oberösterreicher.

„Ich bin nicht überrascht“, sagte Glasner über Olises Leistung am Dienstagabend im Bernabeu. „Das sah man schon vom ersten Tag an, an dem er auf dem Platz stand. Er war verletzt, als ich kam, hatte aber einen enormen Einfluss auf unser Spiel, als er fit war – damals war er erst 22. Ich habe mir das Spiel gegen Real Madrid angesehen, es war ein großartiges Spiel, und er war herausragend. Seine Form zum jetzigen Saisonendspurt ist unglaublich, das ist noch nicht sein Limit – er kann noch besser werden“, ist sich der 51-Jährige sicher.

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