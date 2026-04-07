Dank Diaz und Kane: Bayern gewinnt Hinspiel bei Real

Der FC Bayern steht mit einem Bein im Halbfinale der UEFA Champions League. Die Münchner um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer setzten sich im Hinspiel bei Real Madrid im Santiago Bernabeu mit 2:1 (1:0) durch.

Luis Diaz brach den Bann für die Bayern kurz vor der Halbzeitpause (41.). Startelf-Comebacker Harry Kane war nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff erfolgreich (46.). Kylian Mbappe verkürzte noch einmal für die „Königlichen“.

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0:1 Luis Diaz (41.)

0:2 Harry Kane (46.)

1:2 Kylian Mbappé (74.)

(Red./APA)/Bild: Imago