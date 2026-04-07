Später Siegtreffer! Arsenal holt Hinspiel-Erfolg bei Sporting

Kai Havertz hat den FC Arsenal in Richtung Halbfinale der Champions League geschossen. Der deutsche Nationalstürmer traf für die Londoner spät zum 1:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting CP. 2021 hatte er im Finale das entscheidende 1:0 für den FC Chelsea gegen Manchester City erzielt.

Havertz war in der ersten Minute der Nachspielzeit erfolgreich, Arsenal geht mit guten Karten in das Rückspiel in London am Mittwoch der kommenden Woche.

Die Gunners jagen ihren ersten Titel in der Königsklasse, im Vorjahr war im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain Endstation. Havertz wurde bei den Gunners, die am Samstag im FA Cup am Zweitligisten FC Southampton gescheitert waren, in der 70. Minute eingewechselt. Im Achtelfinale hatte Arsenal den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Arsenal wieder nach Standards gefährlich

Drei Tage nach der Blamage im FA Cup kamen die Gunners nicht gut in die Partie. Sportings Maxi Araujo traf nach einem überragenden Pass von Ousmane Diomande nur die Latte (6.). Der Favorit wurde dann gefährlicher. Und das wie immer nach Standards: Eine Ecke von Noni Madueke flog direkt an die Latte (15.). In der Folge verflachte die Partie.

Nach dem Seitenwechsel scheuten beide Teams das große Risiko. Ein Treffer von Martin Zubimendi wurde wegen einer klaren Abseitsposition im Vorfeld aberkannt (63.). Havertz traf schließlich Sporting mitten ins Herz.

Das Tor im VIDEO

0:1 Kai Havertz (90.+1)

(Red./SID)/Bild: Imago