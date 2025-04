Glasner mit Crystal Palace weiter auf der Erfolgswelle

Österreichs Trainer-Export Oliver Glasner bleibt mit Crystal Palace im englischen Klub-Fußball auf der Erfolgswelle.

Der Semifinalist im FA-Cup landete am Samstag in der 31. Premier-League-Runde in Unterzahl einen 2:1-Heimsieg gegen Brighton Hove Albion, der Rückstand auf die Unterlegenen in der Tabelle als nun Elftplatzierte wurde auf vier Punkte reduziert. Arsenal wiederum hat seine kleinen Meisterchancen durch ein 1:1 bei Premier-League-Nachzügler Everton weiter reduziert.

Ein Treffer von Leandro Trossard (34.) war für die „Gunners“ zu wenig. Trotz Dominanz kassierte die Truppe von Trainer Mikel Arteta nach der Pause aus einem Elfmeter durch Iliman Ndiaye (49.) den Ausgleich und droht, weiter hinter Liverpool zurückzufallen. Der Tabellenführer kann am Sonntag seinen Vorsprung mit einem Sieg bei Fulham sieben Runden vor Schluss auf 14 Punkte ausbauen. West Ham und Bournemouth trennten sich 2:2.

Die Tore für die Glasner-Truppe erzielten Jean-Philippe Mateta (3.) und Daniel Munoz (55.). Der Ausgleich gelang Danny Welbeck (31.). Aufseiten der Sieger wurden Eddie Nketiah und Marc Guehi ausgeschlossen, bei Brighton erwischte es Jan Paul van Hecke. Acht Partien hat Crystal Palace noch ausständig und darf unabhängig vom Cup-Abschneiden noch mit einem Europacup-Ticket liebäugeln. Die weiter ohne Sascha Kalajdzic angetretenen Wolverhampton Wanderers entfernten sich mit einem 2:1-Sieg bei Nachzügler Ipswich weiter von der Abstiegszone.

