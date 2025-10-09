Glasner nach Auszeichnung: Große Freude & noch größerer Hunger auf mehr

Mit einem NIKI als Trainer des Jahres in Österreich fliegt Oliver Glasner zurück nach London.

Unter der Leitung des Oberösterreichers erlebt Crystal Palace die erfolgreichste Zeit seiner Clubgeschichte mit dem Triumph im prestigeträchtigen FA Cup als Höhepunkt. „Alle genießen die Zeit, alle genießen die Spiele“, beschrieb Glasner die Stimmung beim Fußballclub aus dem Süden von London.

Glasner stand im Rampenlicht der Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle, hob aber die Zusammenarbeit mit seinem engsten Umfeld hervor. „Du kannst es nur als Team. Ich habe 40 Betreuer um mich, die mich wahnsinnig gut unterstützen. Und das Wichtigste sind die Spieler“, betonte der 51-Jährige. „Talent, vor allem Charakter, Zusammenhalt“, zeichne seine Mannschaft aus. „Es sind einfach tolle Jungs, die mitziehen, die ihr Ego in den Dienst der Mannschaft stellen.“

Erfolge gegen Topclubs „cool“

Nur so sind mit dem Außenseiter Serien wie zuletzt 19 Spiele en suite ungeschlagen oder Erfolge gegen Großclubs wie Manchester City im Cupfinale oder Meister Liverpool möglich. Für ManCity war es „ihre einzige Chance auf einen Titel. Man hat gemerkt, die wollen den mit aller Macht. Sich auf allerhöchster Ebene zu matchen und dann auch durchzusetzen, das ist schon cool. Mit Liverpool genau das Gleiche. Wir geben nicht klein bei. Wir glauben, dass wir gewinnen können“, erklärte er.

Solche Siege bringen „Antrieb und Zuversicht“ – und machen Lust auf mehr. „Wir haben einen Geschmack daran gefunden. Große Freude mit dem, was erreicht worden ist. Aber auch großer Hunger, da jetzt weiterzumachen“, sagte Glasner, der es geschafft hat, auch Abgänge seiner Topspieler wie im Vorjahr Michael Olise (zu Bayern München) und heuer Eberechi Eze (zu Arsenal) zu kompensieren.

„Es gibt vielleicht fünf Vereine, die am Ende der Nahrungskette sind. Das andere ist ganz normal“, erklärte der Coach der Eagles. „Unsere Eigentümer sagen, das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht aus wirtschaftlichen Zwängen verkaufen müssen. Aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, jetzt macht es einfach Sinn. Und wenn du jemanden sehr, sehr teuer verkaufst, kannst du vielleicht zwei oder drei Neuverpflichtungen machen.“ Nicht eins zu eins, „aber in Summe können wir die Mannschaft verstärken und da macht auch so ein Transfer Sinn“, meinte Glasner.

Schwierige Zeit im Vorjahr

Der Innviertler liegt mit seiner Mannschaft aktuell auf Platz sechs der Premier League und hat die Europacup-Premiere des Clubs (2:0 gegen Dynamo Kiew) gewonnen. Er kennt aber auch andere Zeiten. Im vergangenen Jahr war der erste Saisonsieg erst in der neunten Runde gelungen, der Club hielt dennoch an ihm fest. „Es war mehr Wirbel drumherum, weil wir haben schon für uns sehr plausible Erklärungen gehabt. Wir haben die nie genannt. Ich habe so ein Motto für mich: Verlierer suchen Entschuldigungen und Gewinner sehen die Herausforderung“, erklärte Glasner.

(APA) Foto: GEPA