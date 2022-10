Glasner nach erstem CL-Heimsieg: „War ein ganz schwieriges Spiel“

Eintracht Frankfurt hat mit dem 2:1 über Olympique Marseille den ersten CL-Heimsieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Oliver Glasner sagt bei Sky dazu Folgendes.

…nach dem ersten Champions League-Heimsieg: „Es war immer Anspannung da. Es war ein ganz schwieriges Spiel, wir mussten unglaublich viel investieren und auch improvisieren. Wir hatten Spieler auf Positionen, von denen sie vor drei Monaten noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Das funktioniert dann und wir gewinnen dieses Spiel, weil sie sich so aufopferungsvoll in den Dienst der Mannschaft stellen. Das macht mich heute wahnsinnig stolz.“

…über den Spielverlauf: „In der ersten Halbzeit haben wir viel sehr gut gemacht, sehr schöne Tore erzielt, sind dann vor der Halbzeit ein bisschen unter Druck geraten. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Fight. Ich weiß, was die Jungs hier alle drei Tage abreißen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir unter Druck, dann haben uns unsere Fans wieder gepusht und dann haben wir wieder mehr Ballsicherheit bekommen und konnten das Spiel wieder mehr in die Hälfte von Marseille tragen. In Summe bin ich heute wahnsinnig zufrieden, weil, wenn ich unsere Abwehrreihe ansehe, dann kann ich nur alle Hüte ziehen, die ich nicht habe.“

…über das kommende Spiel gegen Sporting Lissabon: „Die Herangehensweise ist bei uns nie anders. Wir hätten sowieso auf Sieg gespielt, egal, wie die Konstellation ist, auch, wenn uns ein Unentschieden gereicht hätte. Ich denke, es ist alles möglich.“