Das Wear-Tyne Derby zwischen AFC Sunderland und Newcastle United im „Match of the Week“ am Sonntag ab 14:30 Uhr live

Ebenfalls am Sonntag empfängt Oliver Glasner mit Crystal Palace Manchester City – ab 14:50 Uhr live

Kevin Danso und Tottenham Hotspur am Sonntag zu Gast bei Nottingham Forest – ebenfalls ab 14:50 Uhr live

Am Samstag das Duell zwischen Tabellenführer Arsenal und Schlusslicht Wolverhampton Wanderers ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am kommenden Sonntag dürfen sich Premier-League-Fans auf ein historisches Derby freuen: Der AFC Sunderland empfängt Newcastle United im „Match of the Week“ zum Wear-Tyne-Derby. Während der Aufsteiger zuletzt eine Niederlage gegen Manchester City hinnehmen musste, ist Newcastle seit vier Ligaspielen ungeschlagen und möchte diese Serie weiter ausbauen. Ob das gelingt oder Sunderland in der Gesamtstatistik mit Siegen gleichziehen kann, ist ab 14:30 Uhr live zu sehen – auch in UHD.

Tottenham mit Kevin Danso bei Nottingham Forest

Am selben Tag steht für Oliver Glasner mit Crystal Palace das Duell gegen Manchester City an. Die Eagles belegen derzeit den vierten Tabellenplatz und liegen fünf Punkte hinter dem Team von Pep Guardiola. Die Cityzens haben ihre letzten drei Ligaspiele allesamt gewonnen und wollen auch gegen Glasners Mannschaft ihre Siegesserie fortsetzen. Dieses Spiel wird ab 14:50 Uhr live gezeigt.

Parallel dazu tritt Kevin Danso mit Tottenham Hotspur bei Nottingham Forest an. Die Spurs haben am vergangenen Spieltag nach fünf sieglosen Ligapartien wieder einen Erfolg gefeiert und unter der Woche in der Champions League mit einem 3:0-Sieg gegen Slavia Prag zusätzliches Selbstvertrauen gesammelt. Für die Tricky Trees zählt jeder Punkt, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Das Match ist ebenfalls ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Bereits am Samstag empfängt Tabellenführer Arsenal das noch sieglose Schlusslicht Wolverhampton Wanderers. Nachdem die Gunners am vergangenen Samstag nach 18 ungeschlagenen Spielen erstmals wieder eine Niederlage gegen Aston Villa hinnehmen mussten, will das Team von Mikel Arteta nun direkt zurück auf die Siegerstraße. Das Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht bietet hierfür die perfekte Gelegenheit. Diese Partie wird ab 20:50 Uhr live übertragen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 16. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

15:50 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Liverpool – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Burnley – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Arsenal – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:30 Uhr: “Match of the Week” AFC Sunderland – Newcastle United live auf Sky Sport Austria Premier League und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Crystal Palace – Manchester City live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: West Ham United – Aston Villa live auf Sky Sport 7

17:20 Uhr: FC Brentford – Leeds United live auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Premier League

Montag:

20:50 Uhr: Manchester United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago.