Glasners Titeltraum lebt: Palace feiert Hinspiel-Erfolg gegen Fiorentina

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen großen Schritt in Richtung Conferene-League-Halbfinale gemacht. Im Viertelfinal-Hinspiel gewannen die „Eagles“ mit 3:0 (2:0) gegen die Fiorentina.

Ein Elfmeter von Jean-Philippe Mateta (24.) brachte die „Eagles“ auf Kurs. Der zurückgekehrte Torjäger ließ kurz darauf gegen David de Gea das 2:0 liegen, Tyrick Mitchell staubte jedoch ab (31.). Durch ein Tor von Ismaila Sarr (90.) wurde die Angelegenheit deutlich.

Schaffen die Engländer den Aufstieg, treffen sie vermutlich auf Schachtar Donezk. Die Ukrainer schlugen AZ Alkmaar in Krakau spät mit 3:0.

Glasner zufrieden: „Haben den ersten Schritt gemacht“

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