Glatter Sieg: Sinner mühelos im Achtelfinale von Miami
Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Miami im Achtelfinale. Der italienische Weltranglistenzweite besiegte am Montag (Ortszeit) bei dem mit 9,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatzevent den Franzosen Corentin Moutet glatt 6:1,6:4.
Zu kämpfen hatte der Deutsche Alexander Zverev beim 6:2,5:7,6:4-Erfolg über den Kroaten Marin Cilic. Das Aus kam für die Nummer sieben des Turniers, Felix Auger-Aliassime aus Kanada, und für den Russen Daniil Medwedew (9).
Der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz hatte zuvor in Runde drei mit einer überraschenden Niederlage gegen Sebastian Korda aus den USA die Segel streichen müssen.
Bei den Frauen gab es in Miami Siege für die Topfavoritinnen. Die belarussische Nummer eins, Aryna Sabalenka, steht ebenso im Viertelfinale wie die Kasachin Jelena Rybakina (3) und die beiden US-Amerikanerinnen Coco Gauff (4) und Jessica Pegula (5).
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(APA)/Bild: Imago