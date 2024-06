Gleichauf mit Krankl: Holt Baumgartner gegen Frankreich einen neuen ÖFB-Rekord?

Christoph Baumgartner könnte im ersten EM-Spiel von Österreich gegen Frankreich am Montag einen neuen ÖFB-Rekord aufstellen.

Sollte der Leipzig-Legionär auch gegen die Franzosen treffen, hätte er in sechs aufeinander folgenden Länderspielen einen Treffer erzielt. Ein Kunststück, das zuvor noch keinem anderem Spieler in der ÖFB-Geschichte gelungen ist. Mit seinem sensationellen Führungstor im letzten Test vor der EM gegen die Schweiz zog Baumgartner mit Goleador Hans Krankl gleich, der 1976 ebenfalls in fünf Einsätzen in Folge traf.

Im November begann die Torserie gegen Deutschland und auch gegen die Slowakei, die Türkei, Serbien und die Schweiz konnte sich der 24-Jährige in die Torschützenliste eintragen.

Baumgartner: Rekord „ist mir komplett egal“

Eine große Bedeutung will der offensive Mittelfeldmann einem möglichen Rekord im Vorfeld des Spiels aber erstmal nicht geben.

„Tatsächlich habe ich es am Anfang gar nicht gewusst, dass ich mit Hans Krankl gleichauf bin. Es ist eine coole Nebensache, aber es ist mir tatsächlich komplett egal“, sagte Baumgartner auf der ÖFB-Pressekonferenz am Samstag.

„Wenn wir das Spiel gewinnen und eine gute Leistung abrufen, ist mir ganz egal, ob ich ein Tor geschossen habe. Natürlich möchte ich ein gutes Spiel abliefern. Aber der Rekord ist Nullkommanull mein Fokus. Der Fokus liegt darauf, dass wir als Mannschaft das Spiel gewinnen, unsere beste Leistung abrufen und es den Franzosen einfach schwer machen“, stellte der ÖFB-Kicker klar.

Das ÖFB-Team trifft am Montag um 21 Uhr in seinem ersten EM-Spiel auf Mitfavorit Frankreich.

