Gloukh-Doppelpack beschert Salzburg Heimsieg gegen Austria

Salzburg hat vor dem ersten Heimauftritt in der Champions League in der ADMIRAL Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim verdienten 2:0 (1:0) gegen die Wiener Austria war Oscar Gloukh am Samstag mit seinem Doppelpack (10./Foul-Elfmeter, 88.) der entscheidende Mann. Die Mannschaft von Trainer Pepijn Lijnders zeigte drei Tage vor der Partie gegen Stade Brest (ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!) dennoch eine ausbaufähige Vorstellung. Nach Verlustpunkten liegt Salzburg aber an der Tabellenspitze.

Bei zwei Spielen weniger als die direkten Konkurrenten Sturm und Rapid weist der vorerst drittplatzierte Vizemeister drei Zähler Rückstand auf die voranliegenden Grazer auf. Die Serie gegen einen Lieblingsgegner in der Liga hielt. Salzburg blieb gegen die Austria im 19. Ligaspiel in Folge ungeschlagen und holte dabei den 15. Sieg. Die Wiener halten nach dem erfolglos gebliebenen Dreierpack gegen Rapid (1:2), Sturm Graz (2:2) und Salzburg nun bei nur neun Punkten aus acht Runden.

Salzburg ging mit einer beeindruckenden Serie gegen die Austria, aber auf Formsuche ins erste Heimspiel seit einem Monat. Gegen Rapid und die WSG Tirol gelang zuletzt kein Sieg. Die mit Philipp Wiesinger in der routinierten Dreierabwehr mit Aleksandar Dragovic und Lucas Galvao eingelaufenen Gäste begannen gefällig. Nik Prelec vertändelte eine an sich gute Chance im Konter, ein Schuss von Dominik Fitz wurde geblockt. Nach zehn Minuten lag dennoch Salzburg voran. Abubakr Barry stieg Nene Dorgeles auf den Fuß, nachdem die violette Hintermannschaft einen Ball in mehreren Versuchen nicht klären konnte. Gloukh trat vom Punkt an und verwertete sicher.

Wiener lässt Chancen bei Kontern gegen Salzburg ungenutzt

Die Austria wollte unbeeindruckt bleiben. Salzburg bot weiter Räume an, hatte bei der Absicherung Probleme. Prelec kam an Kamil Piatkowski vorbei, sein Zuspiel auf Maurice Malone misslang jedoch. Nach einem weiten Dragovic-Pass war Malone dann deutlich schneller als Piatkowski, scheiterte den Ausgleich vor Augen aber an der Fußabwehr von Torhüter Janis Blaswich (38.). Beim Team von Stephan Helm war der nach einem Zusammenstoß am Knie verletzte Barry da nicht mehr dabei, Moritz Wels kam für ihn in die Partie. Salzburg war dominant, offensiv bis zur Pause aber weitgehend harmlos. Einzig ein Schuss von Nene aus spitzem Winkel (23.) blieb in Erinnerung.

Nach Seitenwechsel versuchte die Lijnders-Elf vor 10.000 Zuschauern sichtbar, wieder einen Gang zuzulegen. Bei einem Fernschuss von Amar Dedic musste sich Samuel Sahin-Radlinger lang machen (54.), Karim Konate verpasste per Kopf eine Hereingabe knapp (60.). Die Austria war in erster Linie mit Defensivaufgaben beschäftigt, die in den ersten 45 Minuten noch lancierten Gegenstöße blieben aus. Einmal hätten sich die Favoritner fast erfolgreich befreit, Malone konnte den eingewechselten Marko Raguz eine Viertelstunde vor Schluss aber nicht mehr in Szene setzen.

Eine Einzelleistung von Gloukh bedeutete die Entscheidung. Der Israeli lief gegen aufgerückte Austrianer unbedrängt durchs Mittelfeld und schloss platziert ins lange Eck zu seinem fünften Saisontor ab. Bei den Hausherren kam danach noch der 17-jährige Franzose Joane Gadou in der Abwehr zu seinem Debüt.

Alle Tore:

1:0 – Oscar Gloukh (Elfmeter, 10.)

2:0 – Oscar Gloukh (88.)

