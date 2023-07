Glück im Unglück für Austria-Verteidiger Meisl

Glück im Unglück heißt es für Matteo Meisl nach seiner Roten Karte im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul am vergangenen Freitag. Der 22-Jährige sah in der 75. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.

Der Senat 1 der Bundesliga verkündete nun die Strafe gegen Meisl. Der Verteidiger kommt mit einer Ermahnung davon. Gemäß §99 der ÖFB-Rechtspflegeordnung kann in Freundschaftsspielen bei Ausschlüssen nach bestimmten Vergehen auch eine Ermahnung verhängt werden. Damit ist der Innenverteidiger am Freitag in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen den SV Spittal/Drau spielberechtigt.

Bild: GEPA