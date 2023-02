Gmunden fixiert Platz zwei mit Erfolg in Graz

Die Swans Gmunden haben am Sonntagabend mit einem 88:76 (50:42) beim UBSC Graz den zweiten Platz nach dem Grunddurchgang in der Basketball-Superliga fixiert. Sie setzten sich wie schon vor drei Wochen beim Cupsieg in Oberwart gegen die Steirer durch, für die es bei zwei ausstehenden Partien noch um einen Platz unter den Top Sechs geht. Im zweiten Spiel des Tages schlug St. Pölten die Klosterneuburg Dukes mit 74:69 (28:35) und stieß am NÖ-Rivalen vorbei auf Platz fünf vor.

Bester Werfer der Swans war Benedikt Güttl mit 25 Punkten, bei den Grazern kam Zachery Cooks auf 23 Zähler. Bei St. Pölten ragte Philip Jalalpoor mit 15 Punkten, 12 Rebounds und sechs Assists hervor.

(APA) / Bild: GEPA