Gmunden für Top-6 qualifiziert – Klosterneuburg verliert

Die “Schwäne” aus Gmunden haben am Sonntag ihren Platz in den Top 6 und damit im Viertelfinale der Basketball-Superliga der Männer abgesichert. Im Nachtragsspiel der 11. Runde gaben sich die Oberösterreicher zu Hause gegen die Traiskirchen Lions beim 100:63 (50:32)-Erfolg keine Blöße. Die Oberösterreicher führen damit punktegleich mit Kapfenberg (ein Spiel weniger) auch die Tabelle an.

Auch die Klosterneuburg Dukes, die am Sonntag eine 60:75 (32:27)-Niederlage gegen die Oberwart Gunners (17. Runde) einstecken mussten, sowie die Kapfenberg Bulls haben ihren Platz in den Top 6 bereits sicher. Zusätzlich zu diesen sechs Teams kommen dann noch zwei Viertelfinalplätze aus dem Unteren Play-off dazu.

Die Niederlage der Klosterneuburger ist auch mit einer dreiwöchigen Pause wegen Coronafällen im Team zu erklären. Zudem fehlten mit Predrag Miletic, Lennart Burgemeister und Christoph Jakubowski, die von der Krankheit immer noch gezeichnet sind, drei Leistungsträger. Viele weitere Spieler waren nach der langen Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent.

(APA)

Bild: GEPA