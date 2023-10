Gmunden gewinnen Liga-Auftakt und Supercup

Einen perfekten Start in die neue Saison der Basketball-Superliga der Männer hat Meister Swans Gmunden am Sonntag gefeiert. Mit einem 82:77 (46:44)-Sieg über BC Vienna haben die Oberösterreicher das auch als Supercup geltenden Spiel gewonnen und damit auch zum bereits zehnten Mal den Pokal geholt. In Führung liegen die Traiskirchen Lions nach dem 92:44-Sieg über die Fürstenfeld Panthers. Die Klosterneuburg Dukes siegten in Wels 74:60.

Nach dem Sieg der Oberwart Gunners über die BBC Dragonz (78:73) am Vortag war auch der SKN St. Pölten gegen die Kapfenberg Bulls mit 90:85 erfolgreich. Das Spiel der Vienna Timberwolves gegen UBSC Graz wurde verschoben.

Für Gmunden war das Supercup-Double viel Grund zur Freude, denn es war nach einem knappen Match, in dem die Wiener das Spiel zwischenzeitlich gedreht hatten, der insgesamt vierte Titel en suite.

(APA) / Bild: Imago