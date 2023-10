Gmunden gewinnt in St. Pölten – Dukes weiter Ligaspitze

Titelverteidiger Swans Gmunden hat dem SKN St. Pölten am Samstag in der Basketball-Superliga der Männer die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Oberösterreicher setzen sich in St. Pölten mit 94:83 durch und halten nun wie der SKN bei einer Bilanz von 3:1 Siegen. Weiter ungeschlagener Tabellenführer sind die Dukes Klosterneuburg. Die Niederösterreicher gaben sich zu Hause gegen die sieglosen Vienna Timberwolves mit 84:66 keine Blöße.

Die Oberwart Gunners, das zweite noch ungeschlagene Team der Liga, können am Sonntag (19.15 Uhr) mit einem Heimsieg gegen die Kapfenberg Bulls mit Klosterneuburg gleichziehen.

(APA) / Bild: GEPA